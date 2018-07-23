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В Екатеринбурге суд постановил взыскать с «Мехового сэконд-хэнда» 42 тыс. рублей за некачественную шубу
23 июль 2018 (14:01)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с магазина «Меховой сэконд-хэнд» 42 тыс. рублей за некачественное изделие. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Жительница Екатеринбурга зимой 2016 года приобрела в «Меховом сэконд-хэнде» норковое пальто, бывшее в употреблении, за 21 тыс. руб. Меньше, чем за месяц, мех на изделии начал разрываться. Женщина отнесла покупку в магазин на ремонт. Екатеринбурженка ждала вещь до марта, а затем обратилась к ответчику с требованием о возврате денежных средств. Магазин признал требование обоснованным, однако возврат денежных средств не произвел.
Жительница города подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга с просьбой расторгнуть договор купли-продажи с ООО «Меховой сэконд-хэнд», взыскать с ответчика 21 тыс. руб. — стоимость товара, неустойку — 78 тыс. 120 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб., расходы на составление нотариальной доверенности — 1 тыс. 850 руб. и штраф.
Решением суда исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взысканы уплаченные за товар денежные средства в размере 21 тыс. руб., неустойка — 10 тыс. руб., компенсация морального вреда — 2 тыс. руб., 8 тыс. руб. штрафа и расходы на оформление доверенности — 1 тыс. 850 руб.
Истец не согласилась с решением суда первой инстанции, посчитав сумму неустойки и штрафа слишком заниженной. Судебная коллегия, изучив материалы дела, оснований для изменения решения не нашла, поэтому решение Кировского районного суда Екатеринбурга осталось без изменения.
Жительница Екатеринбурга зимой 2016 года приобрела в «Меховом сэконд-хэнде» норковое пальто, бывшее в употреблении, за 21 тыс. руб. Меньше, чем за месяц, мех на изделии начал разрываться. Женщина отнесла покупку в магазин на ремонт. Екатеринбурженка ждала вещь до марта, а затем обратилась к ответчику с требованием о возврате денежных средств. Магазин признал требование обоснованным, однако возврат денежных средств не произвел.
Жительница города подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга с просьбой расторгнуть договор купли-продажи с ООО «Меховой сэконд-хэнд», взыскать с ответчика 21 тыс. руб. — стоимость товара, неустойку — 78 тыс. 120 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб., расходы на составление нотариальной доверенности — 1 тыс. 850 руб. и штраф.
Решением суда исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взысканы уплаченные за товар денежные средства в размере 21 тыс. руб., неустойка — 10 тыс. руб., компенсация морального вреда — 2 тыс. руб., 8 тыс. руб. штрафа и расходы на оформление доверенности — 1 тыс. 850 руб.
Истец не согласилась с решением суда первой инстанции, посчитав сумму неустойки и штрафа слишком заниженной. Судебная коллегия, изучив материалы дела, оснований для изменения решения не нашла, поэтому решение Кировского районного суда Екатеринбурга осталось без изменения.
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