Банный день

В Екатеринбурге на этой неделе начался разбор здания первой городской бани на улице Куйбышева, 42, построенной в 1927 году. Предполагается, что после реконструкции здесь откроется новый банный комплекс по франшизе московских «Сандунов». В 2017 году процесс согласования проекта не привлек внимания общественности, которая следила за обсуждениями строительства храма в акватории городского пруда и сноса недостроенной телебашни. Однако теперь, когда оба кейса так или иначе разрешились, в публичных дискуссиях все чаще звучат вопросы текущему собственнику здания. Известно, что здание находится (или находилось) на балансе муниципалитета, а заказчиком работ выступает частная организация. До настоящего времени так и непонятно, кому именно принадлежит объект.О появлении нового комплекса на улице Куйбышева стало известно в марте 2017 года. В октябре того же года на градсовете при администрации Екатеринбурга был представлен проект реконструкции. Заказчиком по данному проекту выступало ООО «Уральские бани». Представитель организации Дмитрий Кулик тогда пояснил, что работы будут вестись на условиях концессии и по франшизе. Других деталей сотрудничества с московской компании Д. Кулик не раскрыл. Следует также отметить, что генеральным подрядчиком строительства комплекса выступает ООО «Русград», которое ранее неоднократно участвовало в создании крупных инфраструктурных объектов за счет бюджета. В частности, организация возвела МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и занималась строительством на территории «Титановой долины».Однако на градсовете Екатеринбурга не было задано вопроса, кому теперь принадлежит здание. До настоящего времени на сайте администрации города опубликована информация, что объект является головным офисом ЕМУП «Бодрость», на балансе которого он и значился. Однако на сайте муниципального предприятия комплекс на улице Куйбышева не указан.Член Общественный палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова обнаружила, что ООО «Уральские бани» было создано в 2016 году. Учредителями выступили ООО «Колор» и ЕМУП «Бодрость». Доля муниципального предприятия в организации составляла 33%. К слову, на сайте муниципального предприятия никаких сведений, связанных с участием в ООО «Уральские бани», не указано. Раздел о раскрытии информации пуст.«Я подумала, что старое здание внесли в качестве уставного капитала, по аналогии с телебашней. Однако выписка из реестра перехода прав вообще не содержит каких-либо сведений о собственнике, что может говорить только об одном — он не менялся с 1999 года», — написала Е. Петрова на своей странице в Facebook.Другой общественник, председатель СРО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Олег Букин также не смог разобраться в принадлежности здания.«При запросе сведений об отдельных помещениях, входящих в состав бани, собственником до сих пор является администрация «лучшего миллионника России». Какие-то взаимоисключающие обстоятельства: собственник — администрация, учредитель (ООО «Уральские бани» — прим. ред.) ООО «Колор» более не имеет с ней официальных отношений, но при этом громит здание собственника, по сути не свое», — отметил на своей странице в Facebook О. Букин.Если бы здание городской бани приватизировали, это было бы отражено в списке проданного муниципального имущества, которые публикуют на официальном сайте городской администрации. Отчуждение муниципальной собственности также проводится через открытые торги. Но здания по улице Куйбышева, 42 в списках, связанных с приватизацией или торгами, нет. Снос объекта, если он находится в собственности города, также должен проводиться только с позволения властей Екатеринбурга.Руководство ЕМУП «Бодрость» для комментариев по поводу принадлежности объекта оказалось недоступно. Администрация Екатеринбурга также оперативно не прокомментировала ситуацию по запросу УрБК.На данный момент в этой истории несколько пробелов: во-первых, непонятен статус ЕМУП «Бодрость» по отношению к зданию. Во-вторых, нет данных, на каких условиях московские «Сандуны» участвуют в этом проекте и какие дивиденды получает столичная компания. Следовательно, неясно, кто является конечным бенефициаром проекта. В-третьих, если муниципальное здание было все-таки продано или передано (как в случае с недостроенной телебашней, которую фактически получила УГМК), то какова сумма поступлений от совершенной сделки в городской бюджет. Отметим, что кадастровая стоимость здания составляет около 50 млн руб.В любом случае вся операция с муниципальной недвижимостью проводится кулуарно и без огласки. К сожалению, подобная непубличность уже стала тенденцией при обсуждении крупных проектов в Екатеринбурге.Не исключено, что в итоге собственник бани на улице Куйбышева и выгодоприобретатели этого проекта станут известны уже после строительства нового комплекса.