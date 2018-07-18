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Госдума одобрила законопроект об исключении военнослужащих из системы ОМС

УрБК, Москва, 18.07.2018. Госдума одобрила правительственный законопроект, предлагающий исключить военнослужащих и сотрудников силовых структур из системы ОМС, пишет газета «Ведомости».



Текст документа «о персонифицированном учете в сфере обязательного медицинского страхования» опубликован на сайте кабмина. По предложению авторов, военнослужащих и силовиков следует исключить из системы ОМС, поскольку медицинское обслуживание данной категории граждан уже оплачивается из федерального бюджета. Таким образом, законопроект должен исключить двойное финансирование оказания медицинской помощи.



Документом также предлагается установить обязанности для граждан, имеющих полис ОМС. Так, граждане, не подлежащие ОМС, должны сдавать недействительные полисы или сообщать об их утрате в любую страховую медицинскую организацию или любой территориальный фонд ОМС (ТФОМС).



ФОМС и ТФОМС должны ежемесячно отражать сведения о временно не действующих и недействительных полисах ОМС в едином регистре застрахованных лиц.

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