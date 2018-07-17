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УБРиР снижает ставки по ипотеке до 7,9% годовых
17 июль 2018 (14:16)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 17 июля снижает ставки при приобретении готового и строящегося жилья у аккредитованных застройщиков-партнеров банка. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
Оформить ипотечный кредит можно со ставкой от 7,9% годовых (по окончании акции — от 8,9% годовых). С перечнем аккредитованных застройщиков-партнеров УБРиР можно ознакомиться на сайте в разделе «Ипотека».
Также УБРиР увеличивает скидку по акции «Время — деньги». При выходе на сделку в течение 30 дней можно оформить ипотеку по сниженной процентной ставке на 1% (по окончании акции — на 0,35%). В частности, при рефинансировании ипотеки другого банка в рамках акции ставка составит от 8,5%, при приобретении готового жилья — от 8,75%.
Данные предложения по акциям действуют до 17 сентября.
Отметим, что средние ставки на рынке ипотеки продолжают снижаться, в том числе за счет различных сезонных акций от банков. По данным аналитического центра «Русипотеки», за январь-май 2018 года средняя ставка предложения,как на первичном, так и на вторичном рынке сократилась на 0,43 п. п. и к июню достигла 9,76 и 9,67% годовых соответственно.
«Сезонные предложения и акции стимулируют население приобретать жилье за счет ипотечных средств. Так, в УБРиР большим спросом пользуются акционные кредиты: с мая 2018 года доля выдач по ним составляет более 60%. При этом на четверть увеличилось количество заявок именно на сезонные предложения с пониженной ставкой», — рассказала начальник отдела управления технологическими проектами УБРиР Любовь Торопицына.
Оформить ипотечный кредит можно со ставкой от 7,9% годовых (по окончании акции — от 8,9% годовых). С перечнем аккредитованных застройщиков-партнеров УБРиР можно ознакомиться на сайте в разделе «Ипотека».
Также УБРиР увеличивает скидку по акции «Время — деньги». При выходе на сделку в течение 30 дней можно оформить ипотеку по сниженной процентной ставке на 1% (по окончании акции — на 0,35%). В частности, при рефинансировании ипотеки другого банка в рамках акции ставка составит от 8,5%, при приобретении готового жилья — от 8,75%.
Данные предложения по акциям действуют до 17 сентября.
Отметим, что средние ставки на рынке ипотеки продолжают снижаться, в том числе за счет различных сезонных акций от банков. По данным аналитического центра «Русипотеки», за январь-май 2018 года средняя ставка предложения,как на первичном, так и на вторичном рынке сократилась на 0,43 п. п. и к июню достигла 9,76 и 9,67% годовых соответственно.
«Сезонные предложения и акции стимулируют население приобретать жилье за счет ипотечных средств. Так, в УБРиР большим спросом пользуются акционные кредиты: с мая 2018 года доля выдач по ним составляет более 60%. При этом на четверть увеличилось количество заявок именно на сезонные предложения с пониженной ставкой», — рассказала начальник отдела управления технологическими проектами УБРиР Любовь Торопицына.
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