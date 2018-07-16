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Правительство РФ планирует выделять 5 млрд рублей в год на переквалификацию граждан предпенсионного возраста
16 июль 2018 (16:08)
УрБК, Москва, 16.07.2018. Правительство РФ планирует выделять на программу повышения квалификации россиян предпенсионного возраста 5 млрд руб. в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Максима Топилина.
«Мы разрабатываем программу повышения квалификации для лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте, и правительство выделит [на нее] соответствующие средства. Мы сейчас исходим из того, что это может быть около 5 млрд руб. в год», — сказал М. Топилин на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Напомним, 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года.
«Мы разрабатываем программу повышения квалификации для лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте, и правительство выделит [на нее] соответствующие средства. Мы сейчас исходим из того, что это может быть около 5 млрд руб. в год», — сказал М. Топилин на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Напомним, 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года.
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