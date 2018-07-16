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В I полугодии 2018 года в Свердловской области построено 765 тыс. кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. За полгода в Свердловской области построено почти 765 тыс. кв. м. жилья. Это на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на данные Свердловскстата.



Из них строительство 141 тыс. кв. м. завершено в июне.



Среди городов области по объемам ввода жилья за полгода с большим отрывом лидирует Екатеринбург, где построено почти 275 тыс. кв. м., из них 74 тыс. кв. м. — в июне. Далее по количеству построенного жилья следуют города-спутники уральской столицы: Сысерть — 54,2 тыс. кв. м., Верхняя Пышма — 46 тыс. кв. м., Белоярский городской округ — 38,2 тыс. кв. м., Нижний Тагил — почти 27 тыс. кв. м.



В этом году строительные компании планируют построить в Екатеринбурге более 16 тыс. квартир общей площадью 930 тыс. кв. м.



С начала года министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало 83 разрешения на строительство вновь начинаемых объектов многоквартирного жилищного строительства — это 134 дома. Общее количество разрешений на строительство, в том числе повторных, составило 331 (в том числе разрешения на строительство малоэтажных и нежилых объектов). За июнь ведомство выдало 43 разрешения на строительство 70 домов, это в два раза больше, чем в мае.

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