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«МегаФон» и ММК заключили соглашение о сотрудничестве на «Иннопроме-2018»

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2018. В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге представители компании «МегаФон» и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заключили соглашение о сотрудничестве по научно-исследовательской и прикладной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора.



Отмечается, что ММК производит пятую часть всей металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, и входит в число ведущих сталелитейных компаний мира. Теперь еще более эффективному производству на предприятии и его дочерних структурах помогут комплексные разработки «МегаФона» на базе индустриального интернета вещей (IIoT). Среди основных направлений: масштабное внедрение технологий удаленного управления объектами, онлайн-видеонаблюдение и автоматизация производственного цикла. Промышленный интернет вещей должен связать десятки и сотни тысяч устройств в единую систему. Для этого у «МегаФона» есть стандарт NB-IoT (Narrow Band IoT).



«У нас большой опыт в реализации проектов в сфере M2M/IoT. Но, помимо внедрения технологий, важно развивать и профессиональную экспертизу в этой области. Настроить sms-оповещение о работе оборудования, в режиме онлайн удаленно контролировать его состояние, повысить безопасность на производстве и своевременно предотвращать неисправности помогают наши IoT-решения. Чтобы промышленный интернет вещей стал неотъемлемой частью работы предприятий, совместно с партнерами мы будем создавать высокотехнологичные решения», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.



Данное соглашение стало новым этапом развития сотрудничества оператора и ММК: в 2017 году стороны объединили усилия по развитию современных стандартов связи на территории присутствия. В рамках взятых на себя обязательств перед промышленным гигантом только за последний год «МегаФон» провел масштабную модернизацию и развитие цифровых услуг. Инженеры установили в Магнитогорске свыше 100 новых объектов связи. Общий объем инвестиций составил более 50 млн руб.



«Промышленный сектор — основа экономического роста и повышения производительности труда. Его развитие сопровождается ростом научной и исследовательской деятельности, способствует появлению инноваций. Стороны соглашения договорились о разработке решений и реализации совместных проектов на базе индустриального интернета вещей. Это поможет предприятиям Магнитки выйти на новый уровень управления. Мы также планируем проведение энергетических обследований на производственных площадках ММК», — отметил главный специалист по инновациям ПАО «ММК» Данила Целиканов.

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