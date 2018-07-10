Новости дня
Минздрав предлагает повысить акциз на алкоголь с содержанием спирта более 9%
10 июль 2018 (17:44)
УрБК, Москва, 10.07.2018. Минздрав России предлагает повысить ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«При внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации целесообразно учесть и другие предложения Минздрава России — например, о повышении ставок акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9 процентов объемной доли», — говорится в сообщении.
Сейчас ставка акциза для алкоголя с долей этилового спирта более 9% составляет 523 руб. за 1 литр. Ранее сообщалось, что правительство не планирует менять акцизы до конца 2019 года.
«При внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации целесообразно учесть и другие предложения Минздрава России — например, о повышении ставок акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9 процентов объемной доли», — говорится в сообщении.
Сейчас ставка акциза для алкоголя с долей этилового спирта более 9% составляет 523 руб. за 1 литр. Ранее сообщалось, что правительство не планирует менять акцизы до конца 2019 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минфин выступил за увеличение акцизов на крепкий алкоголь
- Минимальная цена за литр спирта может быть установлена в размере 43 рубля
- Росалкогольрегулирование предлагает повысить цену закупки этилового спирта до 43 рублей
- Росалкогольрегулирование предложило увеличить минимальную цену закупки этилового спирта до 43 рублей
- Квас и кефир не станут алкогольной продукцией