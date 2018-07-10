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Минздрав предлагает повысить акциз на алкоголь с содержанием спирта более 9%

УрБК, Москва, 10.07.2018. Минздрав России предлагает повысить ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«При внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации целесообразно учесть и другие предложения Минздрава России — например, о повышении ставок акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9 процентов объемной доли», — говорится в сообщении.



Сейчас ставка акциза для алкоголя с долей этилового спирта более 9% составляет 523 руб. за 1 литр. Ранее сообщалось, что правительство не планирует менять акцизы до конца 2019 года.

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