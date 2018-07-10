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В России одобрили предварительный ГОСТ к приложениям для мобильных телефонов
10 июль 2018 (17:11)
УрБК, Москва, 10.07.2018. Росстандарт утвердил 87 требований к качеству приложений для мобильных телефонов в предварительном национальном стандарте, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы Роскачества Илью Лоевского.
По его словам, фактически одобрен предварительный государственный стандарт к программам для гаджетов, который должен стать ориентиром для разработчиков. До этого времени авторы приложений ориентировались на требования корпораций Google и Аpple.
Предварительный госстандарт носит рекомендательный характер. Согласно документу, владелец мобильного телефона должен быть уведомлен о политике конфиденциальности, а также иметь право выбора по вопросу сбора информации. Персональные данные граждан РФ должны храниться на территории страны.
Разработчики платных приложений должны предоставлять демо-версии в качестве ознакомления с программным продуктом.
Предполагается, что госстандарт качества приложений для мобильных телефонов начнет действовать с 1 октября 2018 года.
По его словам, фактически одобрен предварительный государственный стандарт к программам для гаджетов, который должен стать ориентиром для разработчиков. До этого времени авторы приложений ориентировались на требования корпораций Google и Аpple.
Предварительный госстандарт носит рекомендательный характер. Согласно документу, владелец мобильного телефона должен быть уведомлен о политике конфиденциальности, а также иметь право выбора по вопросу сбора информации. Персональные данные граждан РФ должны храниться на территории страны.
Разработчики платных приложений должны предоставлять демо-версии в качестве ознакомления с программным продуктом.
Предполагается, что госстандарт качества приложений для мобильных телефонов начнет действовать с 1 октября 2018 года.
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