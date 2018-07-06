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Во II квартале свердловский Роспотребнадзор забраковал 2,1 тонны молочной продукции

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. Во II квартале 2018 года управление Роспотребнадзора по Свердловской области забраковало 2,1 т молочной продукции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



В общей сложности за указанный период было проверено 28,4 т товара. Доля брака таким образом составила в этой массе 7,4%.



«По-прежнему большая часть молочной продукции браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации», — говорится в сообщении.



Доля фальсификата в забракованной продукции составила 20%. Отдельно отмечается, что доля контрафакта товаров для социального питания составила 12%. Столько же было в I квартале 2018 года.



По итогам проверок молочной продукции в Свердловской области юридическим лицам были выписаны штрафы на сумму 4,2 млн руб.

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