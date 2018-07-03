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В Челябинской области уничтожили 20 тонн санкционных яблок

УрБК, Челябинск, 03.07.2018. В Варненском районе Челябинской области изъяли 20 т яблок из Польши, которые ввозились на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.



«Подкарантинная продукция ввозилась по международной товарно-транспортной накладной и в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного в Актюбинской городской территориальной инспекции Республики Казахстан. При проведении осмотра подкарантинной продукции установлено, что яблоки упакованы в разную упаковку. Также выявлены следы перемаркировки продукции (следы от этикеток, наклеенных ранее), и на некоторых коробках имеются этикетки с указанием страны происхождения — Республика Польша», — говорится в сообщении.



В соответствии с Указом президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» продукция была изъята и уничтожена на полигоне бытовых отходов в п. Локомотивный Карталинского района.

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