Новости дня

«Т Плюс» начала расторжение договоров с екатеринбургскими управляющими компаниями-должниками

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. «Т Плюс» начала расторжение договоров с екатеринбургскими управляющими компаниями-должниками. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



В частности, компания расторгла договоры поставки тепла и горячей воды с управляющей компанией «Стрела», которая недоплатила за энергоресурсы 62,5 млн рублей.



«Исполнитель коммунальных услуг уклоняется от исполнения судебных решений по оплате потребленных ресурсов. В июне теплоснабжающая компания в одностороннем порядке отказалась от исполнения договора теплоснабжения и поставки горячей воды. Напрямую ресурсоснабжающей организации «Т Плюс» будут платить 6,5 тысяч собственников из 88 многоэтажных домов в Железнодорожном районе Екатеринбурга. В августе екатеринбуржцы начнут платить за горячую воду и тепло напрямую поставщику ресурсов — «Т Плюс», — говорится в сообщении.



В компании отмечают, что жильцы домов получат первые квитанции от «Единого расчетного центра». В документе начисления за горячую воду и тепло будут выделены в отдельную строку со штрих-кодом.



«К старту отопительного сезона «Т Плюс» в одностороннем порядке прекратит действие договоров ресурсоснабжения с четырьмя УК и ТСЖ Екатеринбурга. Потребители задолжали поставщику ресурса 16 млн руб. Из них ТСЖ «Волчанский, 8» — 1,4 млн руб., ЖЭК 108 — 554 тыс.руб., ПЖЭК 210 — 13 млн руб., ТСЖ «Шалинский, 3» — 623 тыс. руб.», — отмечают в пресс-службе.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: