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Екатеринбург: послевкусие ЧМ-2018
28 июнь 2018 (17:14)
В среду, 27 июня 2018, прошел последний для Екатеринбурга матч Чемпионата мира по футболу — 2018. На этом мундиаль для уральской столицы закончился. На следующий день после игры представители гостиничного и ресторанного бизнеса, а также культурно-досуговых центров подвели неоднозначные итоги. С одной стороны, негативных отзывов о городе от болельщиков практически не поступало. С другой, Екатеринбург оказался морально не готов для приема такого вида туристов. Принимающая сторона «раскачалась» к тому моменту, когда мундиаль в городе кончился.
Бизнес ушел из Екатеринбурга
Член правления Клуба отельеров в Екатеринбурге Тамара Клишина в первую очередь отметила, что прежде участники рынка гостиничных услуг имели дело с бизнес-туристами. Однако на время проведения ЧМ-2018 предпринимательская активность в уральской столице снизилась практически до минимума.
«С 25 мая 2018 года после введения ограничений в связи с ЧМ-2018 бизнес практически ушел из города», — сказала Т. Клишина.
По этой причине, как пояснила эксперт, среднемесячная заполняемость отелей в июне 2018 года оказалась сопоставима с показателями за тот же месяц в прошлом году. В июне 2017 года места размещения были загружены на 63,5%. Болельщики просто заменили собой бизнес-туристов.
«Сверхрезультатов не было. Пиковая загрузка пришлась на дни матчей — 21, 24 и 27 июня», — отметила Тамара Клишина.
В среднем болельщики задерживались в городе на два дня. 15 июня, когда проходил первый матч, были свободные места в гостиницах в центре города.
Однако цены по сравнению с июнем 2017 года в отелях выросли в два раза, в пиковые дни — в три раза. Средняя стоимость номера составила 10 тыс. руб. Общая выручка отелей за июнь 2018 года неизвестна. По словам Т. Клишиной, гостиницы в настоящее время только подводят итоги. Рестораторы также не могут сказать сходу, насколько наплыв гостей отразился на их прибыли.
Не хватило опыта для туристов
Оценивая гостеприимство заинтересованных сторон в приеме иностранных гостей на раннем этапе ЧМ-2018, наблюдатели отметили нерасторопность рестораторов и культурно-досуговых центров города.
В частности, представитель Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Татьяна Мосунова в свою очередь обратила внимание, что рестораторы также «раскачались» только к третьему матчу в столице Среднего Урала. В частности, к этому времени в оформлении заведений общепита появились символы стран, сборные которых играли в Екатеринбурге.
Музеи, по словам Татьяны Мосуновой, также не проявили особой активности по привлечению гостей. По сути, основную часть информации туристы брали из путеводителей.
«Конечно хотелось бы сказать, что информация о музеях прекрасно продвигалась. Но я провела свою аналитику и по соцсетям увидела, что нет комментариев о визите в музеи болельщиков. Мы заняли позицию принимающую, но с некоторой долей сдержанности. Я думаю, это от того, что это был первый опыт общения такого рода. Музеи не занимали позицию, что мы хотим получить большое количество болельщиков», — отметила представитель Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера.
По ее словам, несмотря на наличие аудиогидов в музеях, с приемом болельщиков возникли проблемы на уровне языка: культурным учреждениям не хватило переводчиков с испанского языка, на котором общались гости из латиноамериканских стран. С туристами из Японии уральским музеям было легче — болельщиков сопровождали переводчики из Москвы и Хабаровска.
В качестве примера успешного приема и привлечения гостей представители бизнес-сообщества и музеев назвали только одно заведение Екатеринбурга, которое было самым популярным среди футбольных фанатов. Бар проводил агрессивную политику в соцсетях среди болельщиков. В его пользу сыграло также близкое для иностранцев название. Фактически зона вокруг заведения стала одной из главных площадок гуляний болельщиков.
Главный провал ЧМ-2018
Вместе с тем Плотинку, которая традиционно являлась ключевой площадкой для массовых мероприятий в Екатеринбурге, футбольные фанаты практически проигнорировали. Ответственность за малопривлекательность этой зоны городская общественность возложила на Центр развития туризма Свердловской области.
Учреждение попыталось привлечь внимание туристов, поставив на Плотинке шатер в «деревенском стиле». Внутри объекта были выставлены самовары, деревенские одежды и другие подобные экспонаты. Как следует из официальных документов, на шатер региональный Центр развития туризма потратил 16 млн руб. ― больше половины от всего бюджета, который учреждение израсходовало на ЧМ-2018.
«Приехали десятки тысяч туристов в город и не зацепить их, не сделать так, чтобы они приехали еще раз, это вообще как?» — оценил работу Центра на своей странице в Facebook общественник Алексей Беззуб.
Впоследствии выяснилось, что подрядчиком выступало АО «Уральский выставочный центр». Заказчик оштрафовал его на 800 тыс. руб., однако руководитель областного Центра развития туризма Эльмира Туканова не видит вины учреждения в провале посещаемости Плотинки. Отвечая на претензии общественников и бизнеса, она фактически обвинила горожан в безынициативности. Как следует из заявления Э. Тукановой в сотсетях, никто из жителей города не предложил центру помощи в оформлении площадки. Правда, публично учреждение об этом не заявляло.
Прошедшие в Екатеринбурге матчи ЧМ-2018 показали все слабые стороны бизнеса. В первую очередь моральную неподготовленность в приеме «обычных туристов». Однако предприниматели сомневаются, что подобные мероприятия в городе пройдут еще хоть раз. Исходя из этой логики участники рынка услуг, по всей видимости, не изменят своей приверженности к формату бизнес-туристов. Возможно, переломить ситуацию сможет только выигрыш заявки Екатеринбурга на проведение выставки ЭКСПО-2025.
Бизнес ушел из Екатеринбурга
Член правления Клуба отельеров в Екатеринбурге Тамара Клишина в первую очередь отметила, что прежде участники рынка гостиничных услуг имели дело с бизнес-туристами. Однако на время проведения ЧМ-2018 предпринимательская активность в уральской столице снизилась практически до минимума.
«С 25 мая 2018 года после введения ограничений в связи с ЧМ-2018 бизнес практически ушел из города», — сказала Т. Клишина.
По этой причине, как пояснила эксперт, среднемесячная заполняемость отелей в июне 2018 года оказалась сопоставима с показателями за тот же месяц в прошлом году. В июне 2017 года места размещения были загружены на 63,5%. Болельщики просто заменили собой бизнес-туристов.
«Сверхрезультатов не было. Пиковая загрузка пришлась на дни матчей — 21, 24 и 27 июня», — отметила Тамара Клишина.
В среднем болельщики задерживались в городе на два дня. 15 июня, когда проходил первый матч, были свободные места в гостиницах в центре города.
Однако цены по сравнению с июнем 2017 года в отелях выросли в два раза, в пиковые дни — в три раза. Средняя стоимость номера составила 10 тыс. руб. Общая выручка отелей за июнь 2018 года неизвестна. По словам Т. Клишиной, гостиницы в настоящее время только подводят итоги. Рестораторы также не могут сказать сходу, насколько наплыв гостей отразился на их прибыли.
Не хватило опыта для туристов
Оценивая гостеприимство заинтересованных сторон в приеме иностранных гостей на раннем этапе ЧМ-2018, наблюдатели отметили нерасторопность рестораторов и культурно-досуговых центров города.
В частности, представитель Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Татьяна Мосунова в свою очередь обратила внимание, что рестораторы также «раскачались» только к третьему матчу в столице Среднего Урала. В частности, к этому времени в оформлении заведений общепита появились символы стран, сборные которых играли в Екатеринбурге.
Музеи, по словам Татьяны Мосуновой, также не проявили особой активности по привлечению гостей. По сути, основную часть информации туристы брали из путеводителей.
«Конечно хотелось бы сказать, что информация о музеях прекрасно продвигалась. Но я провела свою аналитику и по соцсетям увидела, что нет комментариев о визите в музеи болельщиков. Мы заняли позицию принимающую, но с некоторой долей сдержанности. Я думаю, это от того, что это был первый опыт общения такого рода. Музеи не занимали позицию, что мы хотим получить большое количество болельщиков», — отметила представитель Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера.
По ее словам, несмотря на наличие аудиогидов в музеях, с приемом болельщиков возникли проблемы на уровне языка: культурным учреждениям не хватило переводчиков с испанского языка, на котором общались гости из латиноамериканских стран. С туристами из Японии уральским музеям было легче — болельщиков сопровождали переводчики из Москвы и Хабаровска.
В качестве примера успешного приема и привлечения гостей представители бизнес-сообщества и музеев назвали только одно заведение Екатеринбурга, которое было самым популярным среди футбольных фанатов. Бар проводил агрессивную политику в соцсетях среди болельщиков. В его пользу сыграло также близкое для иностранцев название. Фактически зона вокруг заведения стала одной из главных площадок гуляний болельщиков.
Главный провал ЧМ-2018
Вместе с тем Плотинку, которая традиционно являлась ключевой площадкой для массовых мероприятий в Екатеринбурге, футбольные фанаты практически проигнорировали. Ответственность за малопривлекательность этой зоны городская общественность возложила на Центр развития туризма Свердловской области.
Учреждение попыталось привлечь внимание туристов, поставив на Плотинке шатер в «деревенском стиле». Внутри объекта были выставлены самовары, деревенские одежды и другие подобные экспонаты. Как следует из официальных документов, на шатер региональный Центр развития туризма потратил 16 млн руб. ― больше половины от всего бюджета, который учреждение израсходовало на ЧМ-2018.
«Приехали десятки тысяч туристов в город и не зацепить их, не сделать так, чтобы они приехали еще раз, это вообще как?» — оценил работу Центра на своей странице в Facebook общественник Алексей Беззуб.
Впоследствии выяснилось, что подрядчиком выступало АО «Уральский выставочный центр». Заказчик оштрафовал его на 800 тыс. руб., однако руководитель областного Центра развития туризма Эльмира Туканова не видит вины учреждения в провале посещаемости Плотинки. Отвечая на претензии общественников и бизнеса, она фактически обвинила горожан в безынициативности. Как следует из заявления Э. Тукановой в сотсетях, никто из жителей города не предложил центру помощи в оформлении площадки. Правда, публично учреждение об этом не заявляло.
Прошедшие в Екатеринбурге матчи ЧМ-2018 показали все слабые стороны бизнеса. В первую очередь моральную неподготовленность в приеме «обычных туристов». Однако предприниматели сомневаются, что подобные мероприятия в городе пройдут еще хоть раз. Исходя из этой логики участники рынка услуг, по всей видимости, не изменят своей приверженности к формату бизнес-туристов. Возможно, переломить ситуацию сможет только выигрыш заявки Екатеринбурга на проведение выставки ЭКСПО-2025.
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