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Счетная палата выявила в 2017 году нарушения в сфере госзакупок на 104,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 28.06.2018. Счетная палата (СП) РФ выявила в 2017 году свыше 2 тыс. нарушений при проведении госзакупок, что в два раза превышает показатели за предыдущий год. Об этом говорится в мониторинге развития системы государственных и корпоративных закупок в РФ, составленном аудиторами.



Как следует из отчета, за прошлый год СП РФ провела 175 контрольных проверок в сфере госзакупок. Общее число нарушений составило 2 тыс. 178 на общую сумму 104,6 млрд руб. Для сравнения в 2016 году аудиторы обнаружили 823 нарушений на 48,8 млрд руб.



В 2017 году больше половины недочетов касались сроков исполнения контрактов (68,2%). Доля нарушений, связанных с необоснованной ценой, составила 13,1%, несоблюдение требований при заключении контрактов и расчетов по ним — 11,2%.



Ранее глава СП РФ Алексей Кудрин заявил, что ведомство в 2017 году выявило нарушения на 1,8 трлн руб. при работе с бюджетными средствами. Эта сумму в два раза превысила показатели за 2016 год и в 3,5 раза за 2015 год.

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