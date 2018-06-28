Новости дня

Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП на 2018-2019 годы

УрБК, Москва, 28.06.2018. Минэкономразвития подготовило и внесло в правительство новый макропрогноз, в котором ухудшило динамику роста ВВП России в 2018-2019 годах, а также заложило более высокие темпы роста инфляции из-за повышения НДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.



Министерство заложило на 2018 год инфляцию на уровне 2,9-3,1% против 2,8% в апрельской версии документа.



Ведомство также оценило влияние повышения НДС с 18% до 20% (планируется с 2019 года) на инфляцию в 1,2 процентного пункта (п.п.), причем 0,2 п.п. добавятся к инфляции уже в текущем году. Основной эффект от повышения налога придется на январь 2019 года. С учетом новых условий прогноз по инфляции на 2019 год повышен с 4% до 4,3%.



Тем не менее ускорение инфляции в 2019 году на пике не превысит 4,5% в годовом выражении, считают в Минэкономразвития.



Ускорение инфляции скажется на доходах населения, подчеркнул источник в правительстве, но не озвучил прогноз министерства по динамике реальных располагаемых доходов. Вместе с тем ведомство сохранило прогноз по росту реальных заработных плат в текущем году на уровне 6,3% и немного понизило прогноз на 2019 год — с 1,3% до 1%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: