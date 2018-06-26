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В Нижнем Тагиле предприниматель оштрафован на 100 тыс. рублей за небезопасную перевозку детей

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. В Нижнем Тагиле индивидуальный предприниматель Печеницын В.Г. оштрафован на 100 тыс. руб. за нарушения правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



По данным облсуда, 4 января 2018 года предприниматель организовал перевозку группы школьников на автобусе из Невьянска в Нижнетагильский цирк. При проверке документов водителя автобуса инспекторы Уральского межрегионального управления Ространснадзора обнаружили, что он не прошел предрейсовый медицинский осмотр. Поэтому сотрудники надзорного органа оштрафовали ИП Печеницына В. Г. на 100 тыс. руб.



Ленинский районный суд Нижнего Тагила оставил постановление должностного лица без изменения. Тогда мужчина подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой ставил вопрос об отмене состоявшихся решений и прекращении производства по делу в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Предприниматель настаивал, что в тот день не он перевозил детей.



«Изучив материалы дела и доводы жалобы, заслушав самого индивидуального предпринимателя и его защитника, поддержавших доводы жалобы, судья апелляционной инстанции оснований к отмене или изменению решения суда первой инстанции не усмотрел. Все обстоятельства совершения административного правонарушения подтверждены совокупностью собранных по делу доказательств, которые не вызывают у суда сомнений, а также зафиксированы в протоколе об административном правонарушении», ― прокомментировали в пресс-службе облсуда.



В связи с этим суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

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