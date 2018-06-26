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В России число перевозчиков с парком до 20 машин может сократиться на рынке до конца 2018 года
26 июнь 2018 (09:27)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. На российском рынке автомобильных грузоперевозок может сократиться число индивидуальных предпринимателей на фоне подорожания цен на топливо. Об этом УрБК сказал независимый эксперт в сфере логистики Александр Трахтенберг.
По его мнению, крупные компании компенсируют потери от подорожания бензина и дизеля за счет сохранения большого оборота.
«Для небольших перевозчиков, у которых до 20 машин, любое повышение стоимости топлива даже на 1% очень болезненно, потому что у них всегда дефицит операционных денег. А оплата перевозок всегда идет по факту, и, соответственно, они должны вкладывать свои деньги. Поэтому для крупных перевозчиков стоимость топлива неинтересна, поскольку с операционными деньгами у них ситуация получше», — считает Александр Трахтенберг.
Он добавил, что в первую очередь из-за подорожания топлива могут серьезно пострадать индивидуальные предприниматели.
В Свердловской области средняя розничная цена бензина за пять месяцев 2018 года выросла на 9,1% к прошлогоднему уровню, достигнув 40,8 руб. за литр. В Екатеринбурге, по данным регионального УФАС, топливо за май 2018 года подорожало менее чем на 5% по сравнению с апрелем 2018 года. Цена на бензин АИ-92 выросла на 4,92%, на АИ-95 — на 4,72%, на дизельное топливо — на 4,06%.
По его мнению, крупные компании компенсируют потери от подорожания бензина и дизеля за счет сохранения большого оборота.
«Для небольших перевозчиков, у которых до 20 машин, любое повышение стоимости топлива даже на 1% очень болезненно, потому что у них всегда дефицит операционных денег. А оплата перевозок всегда идет по факту, и, соответственно, они должны вкладывать свои деньги. Поэтому для крупных перевозчиков стоимость топлива неинтересна, поскольку с операционными деньгами у них ситуация получше», — считает Александр Трахтенберг.
Он добавил, что в первую очередь из-за подорожания топлива могут серьезно пострадать индивидуальные предприниматели.
В Свердловской области средняя розничная цена бензина за пять месяцев 2018 года выросла на 9,1% к прошлогоднему уровню, достигнув 40,8 руб. за литр. В Екатеринбурге, по данным регионального УФАС, топливо за май 2018 года подорожало менее чем на 5% по сравнению с апрелем 2018 года. Цена на бензин АИ-92 выросла на 4,92%, на АИ-95 — на 4,72%, на дизельное топливо — на 4,06%.
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