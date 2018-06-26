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В России число перевозчиков с парком до 20 машин может сократиться на рынке до конца 2018 года

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. На российском рынке автомобильных грузоперевозок может сократиться число индивидуальных предпринимателей на фоне подорожания цен на топливо. Об этом УрБК сказал независимый эксперт в сфере логистики Александр Трахтенберг.



По его мнению, крупные компании компенсируют потери от подорожания бензина и дизеля за счет сохранения большого оборота.



«Для небольших перевозчиков, у которых до 20 машин, любое повышение стоимости топлива даже на 1% очень болезненно, потому что у них всегда дефицит операционных денег. А оплата перевозок всегда идет по факту, и, соответственно, они должны вкладывать свои деньги. Поэтому для крупных перевозчиков стоимость топлива неинтересна, поскольку с операционными деньгами у них ситуация получше», — считает Александр Трахтенберг.



Он добавил, что в первую очередь из-за подорожания топлива могут серьезно пострадать индивидуальные предприниматели.



В Свердловской области средняя розничная цена бензина за пять месяцев 2018 года выросла на 9,1% к прошлогоднему уровню, достигнув 40,8 руб. за литр. В Екатеринбурге, по данным регионального УФАС, топливо за май 2018 года подорожало менее чем на 5% по сравнению с апрелем 2018 года. Цена на бензин АИ-92 выросла на 4,92%, на АИ-95 — на 4,72%, на дизельное топливо — на 4,06%.

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