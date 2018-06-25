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Группа ЧТПЗ и «Северсталь» выпустили инновационную импортозамещающую продукцию

УрБК, Челябинск, 25.06.2018. Группа ЧТПЗ успешно освоила производство труб большого диаметра (ТБД) из инновационного хладостойкого штрипса класса прочности К60 производства ПАО «Северсталь». Об этом сообщает пресс-служба Группы.



В мае цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода выпустил 1 200 тонн труб диаметром 720 и 1020 мм с толщиной стенок 19,3 и 27,3 мм из штрипса, изготовленного на стане 5000 листопрокатного цеха производства трубного проката (г. Колпино) ПАО «Северсталь». Металлопрокат обладает уникальными эксплуатационными свойствами, позволяющими сохранять высокие характеристики по ударной вязкости даже в условиях экстремально низких температур (до -42 С). Такая технология в России разработана впервые.



«Чтобы на 100% обеспечить потребности отечественных компаний в трубах и комплектующих, Группа ЧТПЗ совместно с коллегами-металлургами непрерывно работает над освоением новых видов импортозамещающей продукции. Тесное взаимодействие выстроено во всех сферах: научно-технической, коммерческой, производственной», — отмечает генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.



«Инновационный прокат был разработан в тесном сотрудничестве с компанией ЧТПЗ. Уникальный продукт коллектив «Северстали» освоил в сжатые сроки с использованием инновационных подходов к организации бизнес-процессов», — рассказал генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев.



Трубы будут использоваться при строительстве объектов газопровода «Сила Сибири», пролегающего в районах экстремально низких температур.

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