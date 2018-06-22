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Профсоюзы Свердловской области 5 июля планируют митинги против повышения пенсионного возраста

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. Профсоюзы Свердловской области готовят акции протеста против повышения пенсионного возраста в нынешних социально-экономических условиях. Об этом сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов региона (ФПСО).



«В связи с проведением Чемпионата мира по футболу и запретом на организацию массовых акций в Екатеринбурге президиумом ФПСО решено провести коллективные действия 5 июля 2018 года в 16.00 в форме окружных митингов в городах-центрах управленческих округов Свердловской области», — говорится в сообщении.



Инициаторы акций планируют активное участие членов профсоюзов предприятий и организаций всех муниципальных образований соответствующего округа: Горнозаводской округ (г. Нижний Тагил), Северный округ (г. Краснотурьинск), Южный округ (г. Каменск-Уральский), Западный округ (г. Первоуральск), Восточный округ (г. Ирбит).



В других территориях региона предлагается проводить акции протеста по решению местных профсоюзных организаций.

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