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Матч Египта и Уругвая в Екатеринбурге стал самым плохопосещаемым в первом круге ЧМ-2018
21 июнь 2018 (10:16)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. Матч Египта и Уругвая в Екатеринбурге, который посетили 27 тыс. зрителей, стал самым плохопосещаемым среди 16 матчей первого круга предварительной стадии Чемпионата мира по футболу с 14 по 19 июня. Об этом сообщает агентство ТурСтат.
Всего первые 16 матчей ЧМ-2018 по всей России посетили более 742 тыс. человек, включая более 244 тыс. — в Москве (61 тыс. в среднем) и более 87 тыс. — в Сочи (43,5 тыс. в среднем).
Матчи на стадионе «Фишт» в Сочи между сборными Бельгии и Панамы и сборными Португалии и Испании посетили более 87 тыс. зрителей. Матчи на стадионе «Лужники» между сборными России и Саудовской Аравии, а также сборными Германии и Мексики привлекли по 78 тысяч зрителей и стали самыми посещаемыми.
Москва, Санкт-Петербург и Сочи вошли в первую тройку городов по посещаемости матчей ЧМ-2018.
В среднем матчи ЧМ-2018 собирали более 46 тыс. зрителей.
Всего первые 16 матчей ЧМ-2018 по всей России посетили более 742 тыс. человек, включая более 244 тыс. — в Москве (61 тыс. в среднем) и более 87 тыс. — в Сочи (43,5 тыс. в среднем).
Матчи на стадионе «Фишт» в Сочи между сборными Бельгии и Панамы и сборными Португалии и Испании посетили более 87 тыс. зрителей. Матчи на стадионе «Лужники» между сборными России и Саудовской Аравии, а также сборными Германии и Мексики привлекли по 78 тысяч зрителей и стали самыми посещаемыми.
Москва, Санкт-Петербург и Сочи вошли в первую тройку городов по посещаемости матчей ЧМ-2018.
В среднем матчи ЧМ-2018 собирали более 46 тыс. зрителей.
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