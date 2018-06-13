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В Свердловской области приостановлена деятельность «Торгового центра Ачит»

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. Красноуфимский районный суд приостановил деятельность «Торгового центра Ачит» из-за нарушений требований противопожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Нарушения были выявлены в ходе проверки, которую проводили представители надзорного ведомства и МЧС. Так, в эвакуационном коридоре цокольного этажа были занижены пути выхода. На лестничных маршах ступени разной высоты, при выходе из эвакуационной лестничной клетки допущен перепад высот, дверь эвакуационного выхода открывалась против направления выхода из здания. Сами двери эвакуационных выходов наружу имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа.



У противопожарных дверей складов отсутствовали устройства для автоматического закрытия. Кроме того, во всем здании нет системы автоматического пожаротушения. Автономные модули пожаротушения не связаны с пожарной сигнализацией и так далее.



«По итогам проверочных мероприятий прокуратура района направила исковое заявление в Красноуфимский районный суд с требованием обязать устранить нарушения требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства. Учитывая, что для рассмотрения по существу исковых требований потребуется определенное время, прокуратура направила ходатайство в суд о принятии обеспечительных мер в виде временного запрета эксплуатации ответчиком здания до устранения нарушений противопожарного и градостроительного законодательства», — говорится в сообщении.



Иск о приостановке деятельности торгового центра суд удовлетворил. Второй иск находится на рассмотрении суда.

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