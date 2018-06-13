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В Екатеринбурге компанию «ВитаПродукт» оштрафовали за продажу алкоголя с поддельными акцизными марками

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ООО «ВитаПродукт» штраф в размере 200 тыс. руб. за реализацию алкоголя с поддельными федеральными специальными марками. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В июле прошлого года специалисты Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО провели контрольные мероприятия в отношении ООО «ВитаПродукт». Компания продавала алкогольную продукцию в магазине, расположенном в Екатеринбурге по ул. Лагерной, 31. В ходе проверки специалисты осмотрели помещения магазина, взяли образцы алкогольной продукции — водки, коньяка, вина различных наименований и производителей — имеющей признаки нелегального оборота. Маркировка федеральных специальных марок (ФСМ) на изъятых бутылках содержала признаки подделки. Все подозрительные бутылки были направлены для производства экспертиз.



Согласно заключению экспертов, представленные образцы алкогольной продукции маркированы федеральными специальными марками, которые изготовлены не производством предприятия «Гознак». Это свидетельствует о несоблюдении ООО «ВитаПродукт» требований, установленных законом к обороту алкогольной продукции, и указывает на наличие в его действиях признаков состава административного правонарушения. В отношении правонарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ.



Судьей Ленинского районного суда Екатеринбурга ООО «ВитаПродукт» назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.



Представитель компании оспорил данное решение в Свердловском областном суде. Однако суд апелляционной инстанции счел наказание юридического лица справедливым, назначенным с учетом характера совершенного правонарушения, степени его общественной опасности. Постановление судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга в отношении ООО «ВитаПродукт» оставлено без изменений.

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