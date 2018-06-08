Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 86 коп., евро — на 72 коп.

УрБК, Москва, 08.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 июня 2018 года. Курс долл. США вырос на 86 коп., до 62,67 руб., евро — на 72 коп., до 73,79 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: