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Официальный курс доллара США вырос на 86 коп., евро — на 72 коп.

8 июнь 2018 (15:16)

УрБК, Москва, 08.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 июня 2018 года. Курс долл. США вырос на 86 коп., до 62,67 руб., евро — на 72 коп., до 73,79 руб.

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