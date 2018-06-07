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Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает пассажирам скидку до 50% при раннем бронировании
7 июнь 2018 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. «Уральские авиалинии» предлагают пассажирам выгодные цены со скидкой до 50% при раннем бронировании авиабилетов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Тем, кто планирует свои полеты заранее, «Уральские авиалинии» дарят скидки на билеты до 50%! Специальные тарифы доступны при покупке не менее чем за 180 дней до вылета», ― сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Акция действительна на вылеты по 15 мая 2019 года по направлениям Иркутск ― Москва ― Иркутск, Омск ― Москва ― Омск, Чита ― Москва ― Чита, Новосибирск ― Москва ― Новосибирск, Барнаул ― Москва ― Барнаул, Томск ― Москва ― Томск.
Билеты со скидкой доступны на официальном сайте, в мобильном приложении Ural Airlines или в call-центре по телефону 8-800-7700-262.
«Тем, кто планирует свои полеты заранее, «Уральские авиалинии» дарят скидки на билеты до 50%! Специальные тарифы доступны при покупке не менее чем за 180 дней до вылета», ― сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Акция действительна на вылеты по 15 мая 2019 года по направлениям Иркутск ― Москва ― Иркутск, Омск ― Москва ― Омск, Чита ― Москва ― Чита, Новосибирск ― Москва ― Новосибирск, Барнаул ― Москва ― Барнаул, Томск ― Москва ― Томск.
Билеты со скидкой доступны на официальном сайте, в мобильном приложении Ural Airlines или в call-центре по телефону 8-800-7700-262.
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