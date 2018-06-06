Роскосмос приземлился в «Университетском»

Фотография предоставлена пресс-службой технопарка «Университетский»

Фотография предоставлена пресс-службой технопарка «Университетский»

Фотография предоставлена пресс-службой технопарка «Университетский»

Фотография предоставлена пресс-службой технопарка «Университетский»

На базе технопарка «Университетский» был организован III корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса-2018» по стандартам WorldSkills, который стартовал 1 июня. Организаторы мероприятия считают, что территория проведения соревнования может стать постоянной базой для подобных мероприятий в дальнейшем, так как инфраструктура соответствует всем параметрам для состязаний подобного формата. Тем более что Свердловская область уже неоднократно принимала у себя WorldSkills, но в этот раз впервые такая крупная российская корпорация выбрала для проведения своего мероприятия «постороннюю» площадку, что является определенным показателем.В общей сложности в соревнованиях, которые проходили пять дней, приняли участие 146 человек из 26 команд российских предприятий ракетно-космической промышленности.Профессионалы состязались в шести компетенциях: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные работы», «Электроника», «Инженерная графика CAD» и «Прототипирование». По словам директора департамента развития персонала, госкорпорации «Роскосмос» Евгения Степанова, именно эти специальности сейчас наиболее актуальны.«Это все те компетенции, которые востребованы и актуальны для Роскосмоса. Мы сознательно не набираем большое количество компетенций, наша цель — сформировать сообщество, которое будет делиться лучшими практиками, общаться между собой», — отметил Евгений Степанов.Место для проведения игр было выбрано неслучайно. Технопарк высоких технологий «Университетский» создан правительством Свердловской области для усиления инновационного потенциала региона и формирования комфортной среды для создания, а также развития проектов в этой сфере.При этом стоит отметить, что впервые на чемпионате в Екатеринбурге для проведения соревнований фрезеровщиков и токарей на станках с числовым программным управлением использовался не иностранный инструмент, а отечественный, произведенный на Свердловском инструментальном заводе.По словам первого заместителя генерального директора «Университетского» Сергея Демакова, чемпионат Роскосмоса был сделан «под ключ», начиная со структурирования всего комплекса мероприятий, которые было необходимо уложить в пять дней.«Часть этих мероприятий касалась деловой повестки, другая — собственно профсостязания, а отдельные — для ознакомления гостей нашего города с его достопримечательностями. Я уже не говорю об организации всех бытовых моментов», — отметил Сергей Демаков.Стоит отметить, что в рамках чемпионата была насыщенная деловая повестка. Кроме того, руководство технопарка «Университетский» организовало для участников знакомство с Екатеринбургом с учетом специфики работы гостей.По итогам чемпионата директор департамента развития персонала госкорпорации «Роскосмос» Евгений Степанов отметил, что организация мероприятия была на высоком уровне.«Технопарк соответствует нашим «космическим скоростям» и на высоком уровне выполнил поставленные перед ним задачи, и даже немного больше, чем от него ожидали. Для нас это первый опыт проведения корпоративного мероприятия на чужой площадке, и, надо сказать, он оказался очень удачен. Мы сэкономили силы и смогли сконцентрироваться на состязаниях, оценке уровня профессионализма участников, что для нас является приоритетным. Благодаря технопарку мы вышли на качественно иной уровень проведения корпоративных мероприятий», — сообщил Евгений Степанов.По итогам мероприятия можно сказать, что в Екатеринбурге в технопарке «Университетский» есть площадка, где могут проводиться профессиональные состязания подобного масштаба и для других промышленных групп и корпораций со всей страны.Напомним, технопарк «Университетский» создан по инициативе правительства Свердловской области для содействия развитию научно-технического, инновационного и промышленного потенциала региона. В его функции также входит формирование инновационной инфраструктуры Среднего Урала, обеспечение территориальной концентрации финансовых и интеллектуальных ресурсов для ускорения развития высокотехнологичных отраслей экономики.Ключевыми компетенциями технопарка является деятельность Инжинирингового центра, Регионального центра поддержки инноваций, содействие компаниям-резидентам в реализации одобренных экспертным советом инновационных проектов, деятельность в качестве регионального оператора Сколково в Свердловской области.