Новости дня

Группа ЧТПЗ объявила набор студентов на первый курс программы «Будущее Белой металлургии»

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. Группа ЧТПЗ и Первоуральский металлургический колледж объявили набор студентов на первый курс корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Стать студентом программы могут выпускники 9-11 классов из всех регионов России. Зачисление пройдет без вступительных экзаменов — по среднему баллу аттестата.



В этом году набор ведется по специальностям: «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «металлургия черных металлов», «металловедение и термическая обработка металлов», «технология машиностроения», «обработка металлов давлением», а также «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».



«В этом году Министерство общего и профессионального образования Свердловской области выделило 350 бюджетных мест. Это рекордное количество для программы «Будущее Белой металлургии». В первые дни работы приемной комиссии документы на специальности Белой металлургии подали более 40 человек. В настоящее время по программе в нашем регионе обучается 734 будущих металлурга. Обучение по программе «Будущее Белой металлургии» основано на немецкой дуальной системе образования: 40% времени занимает теория, 60% — отведено занятиям на современных тренажерных комплексах, а также практике в инновационных цехах Белой металлургии. По окончании обучения выпускник получает 3-4 профессии, востребованные в металлургии», — отмечает управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов.



Учебная программа предусматривает изучение английского языка и ряд гуманитарных дисциплин. Решением акционеров Группы ЧТПЗ лучшие студенты получают дополнительную стипендию. Ребятам компенсируются затраты на питание, предоставляется удобная спецодежда. Для будущих белых металлургов созданы условия для творческой и спортивной самореализации. Выпускникам программы призывного возраста предоставляется возможность прохождения обязательной срочной службы в подшефной воинской части компании, расположенной в поселке Горный Щит Свердловской области.



В 2017 году программа «Будущее Белой металлургии» признана Национальным Агентством развития квалификаций лучшей практикой в России по подготовке рабочих кадров. В начале 2018 года партнер Группы ЧТПЗ в сфере дуального образования — Первоуральский металлургический колледж — вошел в топ-100 лучших учебных заведений движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).



Студенты образовательной программы «Будущее Белой металлургии» — постоянные участники чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а выпускники — соревнований сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. За 5 лет взаимодействия с движением WorldSkills белые металлурги завоевали 75 медалей. За 6 лет реализации программы «Будущее Белой металлургии» в Свердловской области обучение прошли 545 выпускников, более 70% которых в настоящее время работают в Группе ЧТПЗ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: