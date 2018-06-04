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Ректор УГГУ назвал подразделения вузов, которые подлежат сокращению

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. Государственная политика в системе образования направлена на сокращение экономических и юридических блоков в непрофильных вузах. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сказал ректор Уральского государственного горного университета (УГГУ) Алексей Душин.



По его словам, в настоящее время сокращение не грозит только тем кафедрам, где готовят специалистов для промышленности.



«Сейчас с точки зрения политики формируется задача по сокращению экономического, юридического направления в непрофильных учебных заведениях. Для нас это не критическая задача. У нас не было с этим избытков. У нас 7% гуманитарного блока», — пояснил А. Душин.



Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин, в свою очередь, добавил, что штатная численность его вуза будет зависеть от задач, которые поставит новое министерство науки и высшего образования РФ.



«Преобразования касаются кафедр или уровня переподготовки в том случае, когда происходят изменения в виде реакции на ситуацию в экономике. Например, возрастает потребность в специалистах технологического профиля. Соответственно, мы увеличиваем набор нужных специалистов. Но здесь как раз проблема в наборе нужных специалистов. Вот по направлению технологического машинного оборудования. Здесь потребность есть, но специалистов этого профиля больше никто не готовит», — сказал Я. Силин.



Вместе с тем ректор УрГЭУ добавил, что на протяжении последних трех лет в вузе «сократили численность прочего персонала, хозяйственного, отчасти педагогических кадров».

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