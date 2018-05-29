Кризис

Дефицит бюджета Екатеринбурга в 2018 году вырастет на 1,5 млрд рублей

Дефицит бюджета Екатеринбурга в 2018 году может увеличиться более чем на 1,5 млрд руб. Увеличить кассовый разрыв предлагает департамент финансов администрации Екатеринбурга.



Поправки в бюджет города на 2018 и плановые 2019-2020 годы внесены на рассмотрение Екатеринбургской городской думы. Как следует из документа, в текущем годы финансисты горадминистрации ожидают увеличения доходов города на 3 млрд 348 млн 690 тыс. руб. — до 39 млрд 879 млн 316 тыс. руб., расходов — на 4 млрд 914 млн 690 тыс. руб., что в итоге составит 42 млрд 332 млн 215 руб.



Дефицит бюджета, согласно прогнозам, вырастет на 1 млрд 566 млн руб. — до 2 млрд 452 млн 899 тыс. руб. Это составляет 12,9% от общего объема доходов города. На 2019-2020 годы плановые показатели дефицита сохранены на прежнем уровне 809 млн и 744 млн руб. соответственно.

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