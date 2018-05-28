Президент ГК «Кортрос» рассказал о сроках разработки стандартов «Умного города»

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. На разработку стандартов «Умного города» может потребоваться не более полугода. Об этом рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий, передает «Интерфакс».«На мой взгляд, сегодня перед Минстроем и другими ведомствами стоит задача разработки динамичных стандартов системы «Умный город». Если это будет поставлено как задача, ее можно будет решить в течение полугода. Здесь никакой сложности нет, ведь стандарты во всех направлениях в том или ином виде уже существуют. Надо только понять, насколько они оптимальны и актуальны. Это справедливо для благоустройства, энергосбережения, экологии и других направлений. Также все субъекты готовят транспортные схемы. Вопрос заключается в рассогласованности этих усилий, отсутствии единой системной картины. Если задача будет правильно сформулирована новым руководством Минстроя, все это решаемо. И останется только определить, как мы будем поддерживать эту идеологию. Мне представляется логичным путь субсидирования при определенных вложениях инвестора, муниципалитета, субъекта. Федерация должна участвовать в такого рода проектах», — отметил В. Голубицкий.Он пояснил, что, «Умный город» — это многоуровневая конструкция. С одной стороны, это объем задач уровня субъекта, с другой — уровня отдельной квартиры. На каждом этаже можно при желании решать с ее помощью свои задачи.По его мнению, прежде всего, необходимо иметь определенную стыковку между всеми задачами, которые должны выполняться с помощью «Умного города» до самого высокого субъектового уровня.«Например, на уровне субъекта мы рассматриваем транспортные потоки, инфраструктурные задачи, проблемы экологии, задачи цифровизации и, наконец, задачи по созданию нового сообщества людей. Без людей, которые эти решения поддерживают и живут в инфраструктурном поле, никакой «Умный город» невозможен.Тут есть два важных момента. Первый — что входит в понятие «Умного города». Говорят, что это новые условия жизни, новый уровень инфраструктурных решений и так далее. Это правильно, но не полно. Если рассматривать это как коммерческую, научную или инженерную задачу, то функционал можно насыщать до бесконечности различными системами и услугами. Это вопрос фантазии того, кто реализует такой проект.С другой стороны — это уровень государственной задачи. С этой точки зрения, «Умный город» — это набор динамичных стандартов, которые утверждаются государством на определенный момент, а по мере изменения ситуации или после решения определенных задач пересматриваются для перехода на следующий уровень. Вот их то и предстоит разработать», — рассказал эксперт.Ранее сообщалось, что Минстрой РФ сформировал список из 18 муниципалитетов для участия в пилотной программе проекта «Умный город». В рамках пилотных муниципальных образований будут протестированы комплексные технологические решения и точечные разработки. Решения, которые докажут свою эффективность, будут в дальнейшем тиражированы в других городах.