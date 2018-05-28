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По инициативе Группы ЧТПЗ в Озерске отметили День славянской письменности и культуры

В Озерске в рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым, состоялся День славянской письменности и культуры. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Участниками торжественных мероприятий стали порядка 1 тыс. горожан. Праздничная программа началась 27 мая на площади перед Храмом Покрова Пресвятой Богородицы: под звучание колокольного звона протоиерей Димитрий Шорин возглавил крестный ход с участием прихожан.



«День славянской письменности — особый культурный и духовно-просветительский праздник. По традиции в Озерске проходит череда мероприятий, приуроченных к этому событию. И, безусловно, центром празднования становится Храм Покрова Пресвятой Богородицы», — комментирует руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.



Празднование продолжилось концертом с участием творческих коллективов Озерска на площади перед Храмом. Здесь же были организованы мастер-классы по колокольному звону, конкурсы, интерактивная игра для детей «Аз и Буки не знают скуки», а также выставка народных промыслов «Уральская мастеровая», где любой желающий смог приобрести сувенир, сделанный вручную уральскими умельцами.



Еще одной площадкой для празднования Дня славянской письменности и культуры стал Дворец культуры «Строитель»: здесь уже во второй раз прошел городской фестиваль искусств «От чистого истока». В качестве гостей на фестивале побывали ученики Детской школы вокального искусства, созданной при Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки по инициативе Группы ЧТПЗ. Начинающие артисты выступили с музыкальными номерами из мюзикла «Посмотри, как я летаю!», а также исполнили несколько эстрадных и классических композиций.



Кроме того, ко Дню славянской письменности и культуры в рамках благотворительной программы «Росток» Группа ЧТПЗ передала в дар Храму Покрова Пресвятой Богородицы книги по основам православной культуры.



В течение 2018 года при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ в рамках благотворительной программы «Росток» планируется провести комплекс социально-культурных мероприятий: организация работы Центра духовно-творческого развития при Храме Покрова Пресвятой Богородицы, проведение масштабного образовательного проекта «Территория добра и детства» и Рождественского фестиваля «Свет Вифлеемской звезды», проведение паломнических экскурсий для детей Озерска. Кроме того, для творческой и активной молодежи города планируется учредить гранты в области культуры, искусства и образования. По предварительным подсчетам, в течение года зрителями и участниками масштабной программы благотворительных мероприятий станут порядка 5 тыс. жителей Озерска.

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