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Белоярская АЭС и ТВЭЛ определили новые направления сотрудничества по проекту реактора БРЕСТ
25 май 2018 (17:28)
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. В рамках визита на Белоярскую АЭС группа экспертов топливной компании ТВЭЛ (входит в Госкорпорацию «Росатом») определила новые направления сотрудничества по сооружению энергоблока с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 (быстрый реактор со свинцовым теплоносителем, опытно-демонстрационный). Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.
В визите, состоявшемся 24 мая 2018 года, принимали участие руководитель направления Дмитрий Евланов, руководители проекта Андрей Воробьев и Илья Знаменский.
«Компания ТВЭЛ только начинает путь по созданию быстрого реактора со свинцовым теплоносителем, и мы надеемся на обмен опытом по вопросам строительства и эксплуатации объекта. БРЕСТ — это реактор на быстрых нейтронах, в этом отношении БН — самая близкая нам технология, а отличия с ВВЭР более существенные. Энергоблок БН-800 строился не так давно, поэтому у персонала Белоярской АЭС есть опыт сооружения и ввода в эксплуатацию современного энергоблока. Мы хотим перенять опыт по организации строительства, обучению персонала, подготовке документов, и в конечном итоге, по подготовке пуска», — подчеркнул Д. Евланов.
По его словам, Белоярская АЭС — единственная в мире станция, где есть необходимые компетенции. В связи с этим эксперты атомной отрасли считают важным, чтобы будущие работники БРЕСТа начали свое обучение именно на Белоярской атомной станции.
Как пояснили в пресс-службе, в настоящее время в рамках проектного направления «Прорыв», реализуемого Госкорпорацией «Росатом», на площадке АО «Сибирский химический комбинат» (Томская область, город Северск) создается опытно-демонстрационный энергетический комплекс. В составе комплекса запланировано строительство быстрого реактора со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 и учебно-тренировочного и информационного центра.
В рамках визита экспертов ТВЭЛ прошли совещания с руководством Белоярской АЭС, экскурсии на энергоблоки с реакторами БН-600 и БН-800, посещение аналитических тренажеров БН-600 и БН-800 учебно-тренировочного подразделения атомной станции.
В визите, состоявшемся 24 мая 2018 года, принимали участие руководитель направления Дмитрий Евланов, руководители проекта Андрей Воробьев и Илья Знаменский.
«Компания ТВЭЛ только начинает путь по созданию быстрого реактора со свинцовым теплоносителем, и мы надеемся на обмен опытом по вопросам строительства и эксплуатации объекта. БРЕСТ — это реактор на быстрых нейтронах, в этом отношении БН — самая близкая нам технология, а отличия с ВВЭР более существенные. Энергоблок БН-800 строился не так давно, поэтому у персонала Белоярской АЭС есть опыт сооружения и ввода в эксплуатацию современного энергоблока. Мы хотим перенять опыт по организации строительства, обучению персонала, подготовке документов, и в конечном итоге, по подготовке пуска», — подчеркнул Д. Евланов.
По его словам, Белоярская АЭС — единственная в мире станция, где есть необходимые компетенции. В связи с этим эксперты атомной отрасли считают важным, чтобы будущие работники БРЕСТа начали свое обучение именно на Белоярской атомной станции.
Как пояснили в пресс-службе, в настоящее время в рамках проектного направления «Прорыв», реализуемого Госкорпорацией «Росатом», на площадке АО «Сибирский химический комбинат» (Томская область, город Северск) создается опытно-демонстрационный энергетический комплекс. В составе комплекса запланировано строительство быстрого реактора со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 и учебно-тренировочного и информационного центра.
В рамках визита экспертов ТВЭЛ прошли совещания с руководством Белоярской АЭС, экскурсии на энергоблоки с реакторами БН-600 и БН-800, посещение аналитических тренажеров БН-600 и БН-800 учебно-тренировочного подразделения атомной станции.
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