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Депутаты Екатеринбургской гордумы приняли отставку Евгения Ройзмана с поста главы города
25 май 2018 (10:43)
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя ЕГД — главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
Временно исполняющим обязанности председателя ЕГД — главы города назначен Виктор Тестов.
Евгений Ройзман объявил о своем уходе с должности 22 мая 2018 года в связи с нежеланием участвовать в процессе изменения Устава Екатеринбурга.
Временно исполняющим обязанности председателя ЕГД — главы города назначен Виктор Тестов.
Евгений Ройзман объявил о своем уходе с должности 22 мая 2018 года в связи с нежеланием участвовать в процессе изменения Устава Екатеринбурга.
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