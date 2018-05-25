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Депутаты Екатеринбургской гордумы приняли отставку Евгения Ройзмана с поста главы города

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя ЕГД — главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.



Временно исполняющим обязанности председателя ЕГД — главы города назначен Виктор Тестов.



Евгений Ройзман объявил о своем уходе с должности 22 мая 2018 года в связи с нежеланием участвовать в процессе изменения Устава Екатеринбурга.

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