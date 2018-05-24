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Госдума приняла закон о финансовом омбудсмене
24 май 2018 (15:54)
УрБК, Москва, 24.05.2018. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании в России службы уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг (финансового омбудсмена), к которому граждане должны будут обращаться перед подачей в суд иска на финансовую организацию. Об этом сообщает ТАСС.
На первом этапе служба будет заниматься спорами со страховщиками (самый проблемный сегмент — ОСАГО), которых будут стимулировать урегулировать претензии до суда, освободив их от штрафов в случае исполнения решения омбудсмена. Обращение к омбудсмену до суда будет обязательным.
Институт финомбудсмена предполагает облегченную процедуру урегулирования споров между гражданином и финансовой организацией в досудебном порядке. Введение института финансового уполномоченного построит систему досудебного урегулирования имущественных споров граждан с финансовыми организациями, где размер требований не превышает 500 тыс. руб.
Сейчас по закону, если страховщик производит возмещение по решению суда, то он выплачивает не только саму сумму, но и штраф в размере 50% от нее. Такие штрафы делают привлекательными тяжбы со страховщиками недобросовестных автоюристов, которые работают по договору переуступки прав требования и взыскивают штрафы по ОСАГО в свою пользу, утверждали ранее в Российском союзе автостраховщиков.
Принятый закон меняет эту ситуацию: в случае, если финансовая организация исполняет решение омбудсмена безоговорочно и добровольно и не выигрывает в суде, то с нее снимаются штрафы, которые сегодня предусмотрены законодательством о защите прав потребителей.
Для самого гражданина обращение к финомбудсмену будет бесплатным, в случае переуступки требования заплатить за рассмотрение обращения должен будет тот, кому переступлены права — физическое или юридическое лицо. Если гражданин либо финансовая организация с решением омбудсмена не согласны, у той и другой стороны будет возможность обжаловать его в суде.
На первом этапе служба будет заниматься спорами со страховщиками (самый проблемный сегмент — ОСАГО), которых будут стимулировать урегулировать претензии до суда, освободив их от штрафов в случае исполнения решения омбудсмена. Обращение к омбудсмену до суда будет обязательным.
Институт финомбудсмена предполагает облегченную процедуру урегулирования споров между гражданином и финансовой организацией в досудебном порядке. Введение института финансового уполномоченного построит систему досудебного урегулирования имущественных споров граждан с финансовыми организациями, где размер требований не превышает 500 тыс. руб.
Сейчас по закону, если страховщик производит возмещение по решению суда, то он выплачивает не только саму сумму, но и штраф в размере 50% от нее. Такие штрафы делают привлекательными тяжбы со страховщиками недобросовестных автоюристов, которые работают по договору переуступки прав требования и взыскивают штрафы по ОСАГО в свою пользу, утверждали ранее в Российском союзе автостраховщиков.
Принятый закон меняет эту ситуацию: в случае, если финансовая организация исполняет решение омбудсмена безоговорочно и добровольно и не выигрывает в суде, то с нее снимаются штрафы, которые сегодня предусмотрены законодательством о защите прав потребителей.
Для самого гражданина обращение к финомбудсмену будет бесплатным, в случае переуступки требования заплатить за рассмотрение обращения должен будет тот, кому переступлены права — физическое или юридическое лицо. Если гражданин либо финансовая организация с решением омбудсмена не согласны, у той и другой стороны будет возможность обжаловать его в суде.
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