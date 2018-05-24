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Группа ММК потратила на реализацию социальных и благотворительных программ более 500 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 24.05.2018. В I квартале 2018 года Группа ММК потратила на реализацию социальных и благотворительных программ более 517 млн руб., что на 6% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Крупнейшим направлением социальной работы в Группе ПАО «ММК» в I полугодии текущего года стала благотворительность и социальная поддержка пенсионеров и инвалидов. На эти цели предприятиями Группы за три первых месяца 2018 года было выделено 247 млн руб. Это направление включает в себя в том числе две крупнейшие комплексные благотворительные программы — «Забота» и «XXI века — Детям Южного Урала». Первая из этих программ, реализуемых благотворительным фондом «Металлург», направлена на повышение уровня и качества жизни людей старшего поколения. Другая ориентирована на организацию досуга детей, благотворительную поддержку бюджетных специализированных коррекционных, интернатных, медицинских детских учреждений Магнитогорска, близлежащих сельских районов и многое другое», — говорится в сообщении.



Еще одно важное направление социальной работы — медицинское обслуживание работников и реализация медицинских программ, на которые в Группе ММК за первый квартал было израсходовано более 87 млн руб. На оздоровление работников и членов их семей было направлено 73,1 млн руб.



Среди важнейших направлений социальной поддержки в Группе ММК можно также выделить программы, ориентированные на формирование принципов здорового образа жизни, а также на развитие спорта и содержание спортивных объектов (в январе-марте 2018 года на эти цели выделено 33,6 млн руб.). Проведение культурно-массовых мероприятий и содержание дворцов культуры обошлось компании в 19,1 млн руб.; затраты на жилищные, молодежные, образовательные программы, дополнительное пенсионное обеспечение и другие добровольные социальные обязательства составили 29,6 млн руб.



Важное место в социальной деятельности Группы ММК занимает реализация программ стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей. В I квартале 2018 года предприятиями Группы на эти цели было направлено 17,2 млн руб. Суммарные затраты на реализацию социальных программ и благотворительность по Группе ММК за три месяца 2018 года составили 517,7 млн руб., из которых 353 млн руб. составила доля материнской компании.



ММК является социально ориентированной компанией. Компания добровольно принимает на себя социальные обязательства, направленные на повышение качества жизни своих работников и их семей. Комбинат не раз становился победителем отраслевых и всероссийских конкурсов предприятий высокой социальной эффективности.

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