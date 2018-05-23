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Ростуризму поручили проработать вопрос о запрете Booking.com

УрБК, Москва, 23.05.2018. В Ростуризм поступило письмо Минкульта с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу федеральной службы.



«Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос», — заявили в Ростуризме.



С инициативой ограничить работу сервиса бронирования отелей в России в ответ на антироссийские санкции ранее выступил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. Свое открытое письмо в Минкульт он отправил в апреле 2018 года.



Сервис Booking.com был основан в Амстердаме в 1996 году, предоставляет услуги по онлайн-бронированию отелей по всему миру и принадлежит американской Booking Holdings.

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