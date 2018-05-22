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Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в майские праздники сократилась на 8,7%
22 май 2018 (16:52)
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. В Екатеринбурге Shopping Index Watcom (индикатор, отражающий динамику посещаемости ТЦ и сетей на еженедельной основе в режиме онлайн) в первые майские праздники снизился на 8,7%. Об этом говорится в исследовании компании Watcom Group.
«Данный спад наблюдается по многим городам-миллионникам. Для сравнения, в Москве Shopping Index снизился на 9% по сравнению с прошлым годом. На поведенческую модель покупателей повлияла в первую очередь хорошая солнечная погода. В большинстве екатеринбуржцы старались выехать за город после затяжного зимнего периода», — комментирует президент компании Watcom Group Роман Скороходов.
«Данный спад наблюдается по многим городам-миллионникам. Для сравнения, в Москве Shopping Index снизился на 9% по сравнению с прошлым годом. На поведенческую модель покупателей повлияла в первую очередь хорошая солнечная погода. В большинстве екатеринбуржцы старались выехать за город после затяжного зимнего периода», — комментирует президент компании Watcom Group Роман Скороходов.
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