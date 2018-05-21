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Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области составляет более 1,3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 21.05.2018. Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области в I квартале 2018 года составил 1 млн 342 тыс. 947 руб., что на 10,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В среднем по России показатель за год сократился на 1,1% (до 1,99 млн руб.).



Самая высокая динамика зафиксирована в Республике Татарстан (плюс 14,5%), Свердловской (плюс 11,4%), Ленинградской (плюс 11,0%) и Челябинской (плюс 10,1%) областях, а также в Санкт-Петербурге (плюс 8,5%).



В то же время в ряде регионов страны средний размер кредита на покупку недвижимости снизился: в Нижегородской области (минус 10,8%), Чувашской Республике (минус 10,2%), Хабаровском крае (минус 9,2%), Владимирской области (минус 8,1%), Удмуртской Республике (минус 7,6%).

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