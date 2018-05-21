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Средний размер ипотечного кредита в Свердловской области за год вырос на 11,4%
21 май 2018 (15:15)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. Средний размер ипотечного кредита в Свердловской области в I квартале 2018 года составил 2 млн 112 тыс. 094 руб., что на 11,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В среднем по России показатель за год сократился на 1,1% (до 1,99 млн руб.).
При этом в возрастных сегментах заемщиков динамика среднего размера ипотечного кредита оказалась разнонаправленной. Так, самая высокая динамика его роста в I квартале 2018 года была отмечена в возрастном сегменте заемщиков моложе 25 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 9,7% (до 1,64 млн руб.).
«На рост среднего размера ипотечных кредитов для заемщиков моложе 30 лет, помимо прочего, влияют недостаточные накопления, позволяющие претендовать только на минимальные значения первоначального взноса. Что, соответственно, ведет к максимальному увеличению тела предоставляемого кредита, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В среднем по России показатель за год сократился на 1,1% (до 1,99 млн руб.).
При этом в возрастных сегментах заемщиков динамика среднего размера ипотечного кредита оказалась разнонаправленной. Так, самая высокая динамика его роста в I квартале 2018 года была отмечена в возрастном сегменте заемщиков моложе 25 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 9,7% (до 1,64 млн руб.).
«На рост среднего размера ипотечных кредитов для заемщиков моложе 30 лет, помимо прочего, влияют недостаточные накопления, позволяющие претендовать только на минимальные значения первоначального взноса. Что, соответственно, ведет к максимальному увеличению тела предоставляемого кредита, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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