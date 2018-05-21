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В Свердловской области из-за урагана в 11 муниципалитетах около 30 тыс. человек остались без электроснабжения
21 май 2018 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. На Среднем Урале из-за урагана в 11 муниципалитетах около 30 тыс. человек остались без электроснабжения. Скорость ветра достигала 22-27 метров в секунду, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В результате разгула стихии частично повреждены кровли торгового центра в г. Арамили, общеобразовательной школы в г. Сухом Логу и Дворца культуры в Сысертском городском округе. В муниципалитетах работают комиссии по оценке ущерба, спланированы ремонтные работы», — говорится в сообщении.
На устранении аварийных отключений задействовано 55 аварийно-восстановительных бригад, 100 человек и 53 единицы техники.
«В результате разгула стихии частично повреждены кровли торгового центра в г. Арамили, общеобразовательной школы в г. Сухом Логу и Дворца культуры в Сысертском городском округе. В муниципалитетах работают комиссии по оценке ущерба, спланированы ремонтные работы», — говорится в сообщении.
На устранении аварийных отключений задействовано 55 аварийно-восстановительных бригад, 100 человек и 53 единицы техники.
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