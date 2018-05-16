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В России отзывают 7,6 тыс. автомобилей Toyota и Lexus

УрБК, Москва, 16.05.2018. Компания «Тойота Мотор» отзывает в России 7 тыс. 638 автомобилей Toyota Alphard и Toyota Hilux, а также Lexus NX200, NX200T, NX300h, RX200T, RX 350 и RX 450h из-за возможных проблем с боковыми подушками безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.



Речь идет об автомобилях, реализованных с 30 июня 2015 года по 29 сентября 2016 года.



«Причиной отзыва является вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения. Данный дефект приводит к созданию разомкнутой цепи в самой микросхеме. В случае возникновения такой ситуации на приборной панели автомобиля включится контрольная лампа системы подушек безопасности «SRS». При дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком состоянии боковые подушки безопасности или шторки безопасности могут не активироваться», — говорится в сообщении.



На машинах проверят датчики системы подушек безопасности и при необходимости заменят их. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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