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«ЭнергосбыТ Плюс» пригрозил отключить от электросетей 38 тыс. владельцев садовых участков в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. «ЭнергосбыТ Плюс» пригрозил отключить от электросетей 38 тыс. владельцев садовых участков в Свердловской области, сообщает пресс-служба компании.



Причиной отключения является задолженность, совокупный объем которой превышает 40 млн руб. Наибольшее количество должников находится в Сысерти, Артях, Березовском, Первоуральске, Ревде, Полевском, Нижних Сергах, Красноуфимске. На дачников в этих муниципалитетах приходится 19,7 млн руб. от общей суммы долга.



«В течение дачного сезона энергоснабжающая компания проведет массовые отключения должников, имеющих садовые постройки, дома, земельные участки вне садовых кооперативов. В ходе рейдов энергетики обесточат не только освещение домов, бань, гаражей, хозяйственных построек, но всех энергопотребляющих устройств на участке: электронасосы, теплицы с подогревом, системы автополива», — говорится в сообщении.



Уведомления об ограничении потребители получат на квитанциях об оплате коммунальных услуг.

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