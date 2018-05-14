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Житель Екатеринбурга отсудил у подрядчиков «Мегаполис» и «Вест» 20 тыс. рублей за некачественный капремонт

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Житель многоквартирного дома на улице Ирбитской в Екатеринбурге отсудил у подрядчиков ООО «Мегаполис» и ООО «Вест» 20 тыс. руб. за некачественный капремонт в его квартире.



Как сообщает пресс-служба облсуда, капремонт в доме истца проходил в 2016 году. Согласно заключению ООО «Уральская строительная экспертиза», качество работ по ремонту системы теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения не соответствует требованиям нормативно-технической документации, часть работ по ремонту системы теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения не выполнена, что в итоге создает угрозу жизни и здоровью людей.



Мужчина подал в Кировский районный суд Екатеринбурга иск о защите прав потребителей к Региональному фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, подрядчику-исполнителю компании «Мегаполис», подрядчику, осуществляющему строительный контроль, компании «Вест» и управляющей организации ЗАО «УЖК «Урал-СТ».



Истец требовал обязать ответчиков устранить недостатки, выявленные в его квартире: заменить трубы отопления в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, устранить дефекты герметизации стыков канализационных труб, перестелить вскрытый при капремонте пол. Также он просил взыскать с ответчиков в его пользу возмещение убытков в размере 15 тыс. руб. и компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. руб.



Суд удовлетворил требования жителя Екатеринбурга частично. Он обязал подрядчика «Мегаполис» устранить недостатки, установив сроки: для замены труб отопления — в течение месяца с момента окончания отопительного сезона весной 2018 года, но не позднее 20 июня 2018 года, для остальных работ — в течение одного месяца с даты вступления решения суда в законную силу. Также суд постановил взыскать с ООО «Мегаполис» и ООО «Вест» солидарно в пользу истца возмещение убытков в размере 15 тыс. руб., с компании «Мегаполис» дополнительно — компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб.



Ответчик — ООО «Мегаполис» — обжаловал решение Кировского районного суда, однако судебная коллегия не нашла оснований для отмены приговора. В итоге Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, оно вступило в законную силу.

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