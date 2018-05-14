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Коммунальщики начали отключать отопление в городах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Муниципалитеты Свердловской области приступили к поэтапному отключению теплоснабжения, сообщает департамент информполитики региона.



По данным минЖКХ Свердловской области, с 14 мая коммунальщики начнут отключать отопление в домах Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила, Качканара, Сысерти, Тавды, Атига и рядя других территорий.



Для отключения тепла необходимо, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха в муниципалитете превышала +8 °C.



Отметим, что синоптики ожидают ночью и утром 15 мая заморозки местами в Свердловской области, а в середине недели — снег с дождем.

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