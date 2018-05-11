Турция «отъедает» европейский турпоток

Майские праздники в этом году не показали заметного всплеска интереса жителей Свердловской области к дальним турпоездкам. Выросшие цены на зарубежный отдых граждане постарались скомпенсировать за счет скидок, которые дает раннее бронирование. Однако те, кто не побеспокоился об организации отдыха заранее, в последние недели апреля столкнулись с последствиями валютного скачка и зачастую вынуждены были скорректировать свои планы. В результате заявленный объем перевозки на некоторых направлениях оказался избыточным.Участники рынка отмечают, что лидером по объему турпотока в майские выходные, как и предполагалось, стала Турция, несмотря на не слишком теплое море. Популярностью пользовались и другие «пляжные» направления, в частности, Кипр, а также Объединенные Арабские Эмираты, предложившие скидки до 50% из-за слишком жаркой погоды.«Раннее бронирование, дающее скидку в 40-50%, при относительно низком курсе иностранной валюты повлекло за собой достаточно большой спрос на майские туры. В результате в конце апреля туристы уже не могли купить билеты в Турцию, которая стала безусловным лидером продаж», — пояснила директор компании «Инна-тур» Инна Аверьянова.«Как и в прошлые годы, наибольшей популярностью у свердловчан пользовались теплые морские направления — Турция, Эмираты и Кипр. Были желающие отдохнуть в Таиланде и на Мальдивах. Также пользовались спросом спецпредложения на экскурсионные программы в Италию. Нашлись желающие и на «экскурсионку» по другим европейским странам, в частности, по Франции», — рассказала директор турфирмы «Либерти» Ольга Свечкова.Между тем эксперты сходятся во мнении, что майские выходные показали перераспределение объемов турпотока на зарубежных направлениях. По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, это связано с неравномерным повышением цен на туры в весенне-летний сезон и апрельским валютным скачком.«Турция «отъела» значительную часть спроса у европейских направлений, где наблюдались серьезные проблемы с реализацией турпродукта. Так, сложности возникли с продажами путевок на Кипр, где был заявлен большой объем перевозки, но цены выросли значительно, и спрос оказался ниже ожидаемого. В результате появилась масса спецпредложений, что является тревожным знаком и свидетельствует о необходимости корректировки полетных программ на лето. Также крайне неудачно стартовала итальянская Болонья: там речь идет не просто о снижении спроса из-за валютных колебаний, а о неком стратегическом просчете», — пояснил Михаил Мальцев.Между тем Инна Аверьянова полагает, что перераспределение спроса связано также с состоянием отелей и возможностями инвестиций в инфраструктуру.«Кипр показывает спад, потому что отельная база там слабо развивается и уступает другим странам: активно инвестировать средства в ее развитие страна не может себе позволить. То же касается Испании, которая теряет туристов и начинает проигрывать Италии», — отмечает она.Что касается среднего чека, в мае 2018 года он оказался даже ниже, чем прогнозировали эксперты. Реальные доходы уральцев за год не выросли, и туристы стремились приобрести путевки либо на условиях раннего бронирования, либо по спецценам.«Средний чек даже сократился к прошлому году. Мы ожидали, что он будет на уровне 48-52 тыс. руб. за недельный тур, в реальности же показатель не превысил 46-48 тыс. руб. Это произошло за счет демпинга на европейских направлениях, кроме того, по Объединенным Арабским Эмиратам среднего ценового сегмента практически не было: незначительная часть продаж была в высоком, большинство же — в самом низком для данного направления. Юго-Восточная Азия также реализовывалась по минимальным ценам», — рассказал представитель УАТ.Таким образом, по словам экспертов, майские праздники показали, что возросший объем авиаперевозки не везде оправдывает себя и в перспективе может привести к убыткам для участников бизнеса. Уральские туристы в большинстве своем чутко реагируют на любое повышение цен и покупают самые недорогие туры. В результате встает вопрос о корректировке полетных программ на лето, в первую очередь это касается Кипра и Италии.