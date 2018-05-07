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Прожиточный минимум в Свердловской области в I квартале вырос на 2,7%
7 май 2018 (17:12)
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Правительство Свердловской области одобрило проект постановления об установлении величины прожиточного минимума за I квартал 2018 года. Об этом говорится на сайте Минэкономики региона.
Величина прожиточного минимума за I квартал 2018 года на Среднем Урале составила в расчете на душу населения 10 тыс. 301 руб. в месяц, что на 2,7% выше уровня IV квартала 2017 года.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырос до 10 тыс. 979 руб. (плюс 2,5%), для пенсионеров — до 8 тыс. 497 руб. (плюс 2,5%), для детей — до 10 тыс. 730 руб. (плюс 3,9%).
Величина прожиточного минимума за I квартал 2018 года на Среднем Урале составила в расчете на душу населения 10 тыс. 301 руб. в месяц, что на 2,7% выше уровня IV квартала 2017 года.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырос до 10 тыс. 979 руб. (плюс 2,5%), для пенсионеров — до 8 тыс. 497 руб. (плюс 2,5%), для детей — до 10 тыс. 730 руб. (плюс 3,9%).
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