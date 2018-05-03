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В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о введении на территории муниципалитета особого противопожарного режима.



Как следует из документа, с 28 апреля вводится запрет на посещение лесов и торфяных массивов, расположенных в черте города. Также запрещено разводить костры при проведении любых работ в лесах и на торфяных полях.



Следить за соблюдением противопожарного режима должны будут руководители территориальных органов горадминистрации, а также квартальные.



В марте 2018 года администрация Екатеринбурга ввела противопожарный режим в Чкаловском и Верх-Исетском районах города после серии пожаров в коллективных садах.

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