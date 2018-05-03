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В Невьянске возбуждено уголовное дело по факту предоставления артели «Нейва» участка земли без торгов
3 май 2018 (11:58)
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Невьянская городская прокуратура выявила нарушения земельного и природоохранного законодательств при предоставлении администрацией Невьянского городского округа земельных участков юридическим лицам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Установлено, что в период с 2015 по 2016 год должностные лица администрации Невьянского ГО совершили действия, явно выходящие за пределы должностных полномочий. В частности, они незаконно, в нарушение требований федерального законодательства, без проведения аукциона передали в аренду артели старателей «Нейва» земли сельскохозяйственного назначения для ведения горных работ по добыче полезных ископаемых. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и юридических лиц по их участию в торгах, а также нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере землепользования и охраны окружающей среды», — говорится в сообщении.
В ходе проверочных мероприятий установлено, что на земельных участках сельхозназначения располагался карьер по добыче золота, проводились горные работы, а также снят плодородный слой почвы. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.
По результатам их рассмотрения по факту предоставления земельных участков категории земель сельхозназначения без проведения торгов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».
«Установлено, что в период с 2015 по 2016 год должностные лица администрации Невьянского ГО совершили действия, явно выходящие за пределы должностных полномочий. В частности, они незаконно, в нарушение требований федерального законодательства, без проведения аукциона передали в аренду артели старателей «Нейва» земли сельскохозяйственного назначения для ведения горных работ по добыче полезных ископаемых. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и юридических лиц по их участию в торгах, а также нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере землепользования и охраны окружающей среды», — говорится в сообщении.
В ходе проверочных мероприятий установлено, что на земельных участках сельхозназначения располагался карьер по добыче золота, проводились горные работы, а также снят плодородный слой почвы. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.
По результатам их рассмотрения по факту предоставления земельных участков категории земель сельхозназначения без проведения торгов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».
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