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В Невьянске возбуждено уголовное дело по факту предоставления артели «Нейва» участка земли без торгов

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Невьянская городская прокуратура выявила нарушения земельного и природоохранного законодательств при предоставлении администрацией Невьянского городского округа земельных участков юридическим лицам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Установлено, что в период с 2015 по 2016 год должностные лица администрации Невьянского ГО совершили действия, явно выходящие за пределы должностных полномочий. В частности, они незаконно, в нарушение требований федерального законодательства, без проведения аукциона передали в аренду артели старателей «Нейва» земли сельскохозяйственного назначения для ведения горных работ по добыче полезных ископаемых. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и юридических лиц по их участию в торгах, а также нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере землепользования и охраны окружающей среды», — говорится в сообщении.



В ходе проверочных мероприятий установлено, что на земельных участках сельхозназначения располагался карьер по добыче золота, проводились горные работы, а также снят плодородный слой почвы. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.



По результатам их рассмотрения по факту предоставления земельных участков категории земель сельхозназначения без проведения торгов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

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