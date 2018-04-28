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Правительство РФ готовится обсуждать закон о повышении пенсионного возраста
28 апрель 2018 (17:11)
УрБК, Москва, 28.04.2018. Дискуссии о повышении пенсионного возраста пора перевести на законодательный уровень, сказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью в программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым».
«Решение по этому поводу, так или иначе, государству придется принимать. Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны — не создать отрицательных настроений среди людей», — цитирует Дмитрия Медведева «Интерфакс».
Он напомнил, что обсуждения с экспертным сообществом идут уже не один год.
«Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», — добавил глава кабмина.
Ранее Медведев уже намекал на то, что повышение пенсионного возраста в России назрело. Он заявлял, что нынешний пенсионный возраст был установлен 90 дней назад и не соответствует современному обществу.
«Решение по этому поводу, так или иначе, государству придется принимать. Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны — не создать отрицательных настроений среди людей», — цитирует Дмитрия Медведева «Интерфакс».
Он напомнил, что обсуждения с экспертным сообществом идут уже не один год.
«Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», — добавил глава кабмина.
Ранее Медведев уже намекал на то, что повышение пенсионного возраста в России назрело. Он заявлял, что нынешний пенсионный возраст был установлен 90 дней назад и не соответствует современному обществу.
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