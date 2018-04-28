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В салонах связи «МегаФона» стали чаще покупать голубые и синие смартфоны

В салонах связи «МегаФона»стали чаще покупать яркие смартфоны. Самыми популярными цветами являются голубой и синий. Об этом сообщает пресс-служба компании на Урале.



На мобильные предпочтения свердловчан могли повлиять хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», который за месяц набрал 200 тыс.запросов в поисковике Яндекса, наступление весны, желание поскорее отправиться в отпуск на море и широкий ассортимент таких телефонов в салонах «МегаФона».



Посетителям точек собственного ритейла оператора и витрин виртуального магазина доступно свыше 40 моделей смартфонов в небесных оттенках. Уральцы предпочитают украшать свою жизнь такими гаджетами в понедельник — это самый популярный день недели для покупок цветных девайсов. Меньший интерес к ним проявляется в выходные. Чаще других за такими гаджетами приходят женщины.



«Мобильный телефон постоянно с нами. Он часть жизни и, несомненно, влияет на настроение. Поэтому наша задача — предоставить широкий ассортимент оборудования, где каждый найдет вариант по душе. Лидируют сейчас помимо чёрного и серебряного – цвет моря и неба. Такой гаджет можно встретить в 2,5 раза чаще красного и в 20 раза чаще желтого», — отмечает директор «МегаФон Ритейл» Алексей Быков.



На рынок активнее других выводят синие и голубые телефоны компании Samsung и Huawei. Помимо гаджетов можно также выбрать крышки, гарнитуры, внешние аккумуляторы, дата-кабели, наушники, компьютерные мышки и футляры.

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