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Великобритания не будет признавать российские дипломы об образовании

Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Лондоне, передает портал «Лента.ру».



СМИ попросили диппредставительство объяснить сокращение числа учеников-россиян в частных школах королевства почти на 40% за последние два года. В ответ пресс-секретарь миссии отметил, что непринятие соглашения — важный фактор для родителей при выборе места обучения детей.



«На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян. Они опасаются, что приехавшие из России дети окажутся в недружелюбной среде, и эти опасения вполне объяснимы», — пояснил он.

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